لبنان يضع «الدروع الزرقاء» على 34 موقعاً أثرياً لحمايتها خلال الحرب

بيروت (الاتحاد)



أعلن وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، أمس، عن وضع الدروع الزرقاء على 34 موقعاً أثرياً لتحظى بالحماية المعززة خلال الحرب على البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للأعلام عن سلامة قوله إن «الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي وأجريت اتصالاً منذ اليوم الأول للحرب بمدير عام منظمة اليونيسكو خالد عناني لإبلاغه بضرورة الاهتمام بتطبيق حرفي لاتفاقية لاهاي 1954 كما تم وضع الدروع الزرق على الأماكن الأثرية لكي يتنبه إليها الطرف العدو ويحترم الاتفاقية».

وأضاف: «هناك كما تعلمون منذ حرب عام 2024 على لبنان يوجد 34 موقعاً أثرياً تحظى بالحماية المعززة وضعت الدروع الزرقاء عليها وفق العرف الدولي ولتحييدها خلال الحروب»، لافتا إلى أن هناك مواقع أخرى لم تدرج في لائحة عام 2024 لتأمين الحماية المعززة.