إندونيسيا أحدث دولة تقيد وصول صغار السن إلى مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت إندونيسيا أحدث دولة تقيد الوصول لمنصات إلكترونية "معينة " تتضمن تيك توك وفيسبوك ويوتيوب بالنسبة للأطفال أقل من 16 عاما. ووفقا للقواعد الجديدة، فإن الحكومة سوف تبدأ في إلغاء الحسابات الحالية للمستخدمين أقل من 16 عاما على منصات كبرى ابتداء من 28 مارس الجاري. وتشمل المنصات التي يشملها القرار يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وانستجرام وثريدز واكس وفيجو لايف ومنصة روبلكس للألعاب الإلكترونية.

وقالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية ميوتا حفيظ " من خلال هذه القواعد، سوف ترجئ الحكومة وصول الأطفال أقل من 16 عاما إلى المنصات الرقمية عالية الخطورة، وتتضمن مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الشبكات". وأضافت ميوتا أنه سيتم تطبيق العملية تدريجيا لحين امتثال الشركات المعنية للقواعد الجديدة. ومن شأن هذه القواعد أن تجعل إندونيسيا من أولى الدول غير الغربية التي تفرض قيودا بناء على السن على وصول الأطفال للمنصات الرقمية، فيما تصفه الحكومة بانه مواجهة لتزايد المخاطر التي تواجه مستخدمي شبكة الانترنت من صغار السن.

ولم تذكر الحكومة بعد تفاصيل كيفية تحقق المنصات من أعمار المستخدمين أو تطبيق هذه القواعد، وهى المسألة التي أعاقت جهود تشريعية مماثلة في دول أخرى.

ويذكر أن استراليا أصبحت أول دولة في العالم تطبق حظراً عاماً لمواقع التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاما. ووصفت الحكومة هذه الخطوة بالرائدة، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.