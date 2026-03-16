الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا أحدث دولة تقيد وصول صغار السن إلى مواقع التواصل الاجتماعي

أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي على شاشة هاتف ذكي(أرشيفية)
16 مارس 2026 12:43

أصبحت إندونيسيا أحدث دولة تقيد الوصول لمنصات إلكترونية  "معينة " تتضمن تيك توك وفيسبوك ويوتيوب بالنسبة للأطفال أقل من 16 عاما. ووفقا للقواعد الجديدة، فإن الحكومة سوف تبدأ في إلغاء الحسابات الحالية للمستخدمين أقل من 16 عاما على منصات كبرى ابتداء من 28 مارس الجاري. وتشمل المنصات التي يشملها القرار يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وانستجرام وثريدز واكس وفيجو لايف ومنصة روبلكس للألعاب الإلكترونية.
وقالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية  ميوتا حفيظ " من خلال هذه القواعد، سوف ترجئ الحكومة وصول الأطفال أقل من 16 عاما إلى المنصات الرقمية عالية الخطورة، وتتضمن مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الشبكات". وأضافت ميوتا أنه سيتم تطبيق العملية تدريجيا لحين امتثال الشركات المعنية للقواعد الجديدة. ومن شأن هذه القواعد أن تجعل إندونيسيا من أولى الدول غير الغربية التي تفرض قيودا بناء على السن على وصول الأطفال للمنصات الرقمية، فيما تصفه الحكومة بانه مواجهة لتزايد المخاطر التي تواجه مستخدمي شبكة الانترنت من صغار السن.
ولم تذكر الحكومة بعد تفاصيل كيفية تحقق المنصات من أعمار المستخدمين أو تطبيق هذه القواعد، وهى المسألة التي أعاقت جهود تشريعية مماثلة في دول أخرى.
 ويذكر أن استراليا أصبحت أول دولة في العالم تطبق حظراً عاماً لمواقع التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاما. ووصفت الحكومة هذه الخطوة بالرائدة، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق حساب «أفنان» على منصّات التواصل الاجتماعي
المصدر: وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
إندونيسيا
الصغار
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي
اليوم 14:05
29 مارس موعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اليد
الرياضة
29 مارس موعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اليد
اليوم 14:00
«الشارقة للسيارات القديمة» يعرض مقتنيات نادرة في الوثبة
الترفيه
«الشارقة للسيارات القديمة» يعرض مقتنيات نادرة في الوثبة
اليوم 13:53
شيخة الجابري
الترفيه
شيخة الجابري تكتب: عصافير الصباح.. مصابيح الأمان
اليوم 13:46
ريباكينا تقفز لوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات
الرياضة
ريباكينا تقفز لوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©