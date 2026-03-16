بولندا تعترض طائرة استطلاع فوق بحر البلطيق

أعلنت بولندا، اليوم الاثنين، أن طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو البولندي اعترضتا طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق.

وذكر الجيش البولندي، في منشور على منصة "إكس"، أن طائرتين مقاتلتين من طراز "ميج 29" رافقتا طائرة الاستطلاع الروسية من طراز "إليوشن أي إل 20"، ونشرت صورة تظهر الطائرة فوق البحر.

وأضاف أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية بدون خطة طيران، وكان جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها مغلقاً.

ورصد الطيارون البولنديون الطائرة وحددوا هويتها، ثم رافقوها حتى خروجها من المنطقة الخاضعة لسيطرتهم، دون أن تنتهك الأجواء البولندية أو المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشار الجيش البولندي إلى أن هذه هي الحادثة التاسعة من نوعها منذ بداية العام الجاري.