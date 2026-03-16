سماع دوي انفجارات قوية في كابول

سمع دوي انفجارات عنيفة في كابول، مساء اليوم الاثنين، فيما حلّقت طائرات عسكرية فوق العاصمة الأفغانية مع تفعيل الدفاعات الجوية، وفق ما أفاد به مراسلون صحافيون.

وسبق أن شنّت باكستان ضربات عدة على كابول خلال الأسابيع الأخيرة.

وشوهدت أعمدة دخان وهي ترتفع من وسط كابول.

سُمعت عدة انفجارات بين الساعة 21,00 (16,30 ت غ) و21,15 (16,45 ت غ) مصدرها منطقتا شهرنو ووزير أكبر خان في وسط العاصمة الأفغانية.

وشاهد مراسل صحافي سكانا يغادرون أحد المباني، بعد الانفجار العنيف.

وأعلنت باكستان مسؤوليتها عن هجمات سابقة على الأراضي الأفغانية.

وبعد تصعيد في أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات، هدأت حدة الاشتباكات لكنها لم تتوقف تماما. إلا أنها تجددت بقوة في 26 فبراير عقب غارات جوية باكستانية.