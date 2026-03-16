مسيّرات تهاجم حقلا للنفط في العراق

قال المتحدث باسم وزارة النفط في العراق ومسؤول أمني إن هجوما بطائرتَين مسيّرتَين، مساء اليوم الاثنين، استهدف حقلا نفطيا ضخما بدون التسبب بأضرار.

كان الإنتاج توقف في الحقل منذ بدء التصعيد الأخير في المنطقة،

وأورد صاحب بزون المتحدث باسم وزارة النفط "تمّ استهداف حقل مجنون النفطي بمسيّرتَين، ضربت إحداهما برجا للاتصالات (...) بدون أن يحدث الهجوم أضرارا".

ولفت مصدر أمني إلى أن المسيرة الثانية استهدفت مكتب شركة تعمل في الحقل.

وكانت طائرتان مسيّرتان سقطتا فجر الجمعة قرب الحقل الواقع في محافظة البصرة (جنوب)، بدون أن تتسببا بأضرار مادية.