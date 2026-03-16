قتلى بغارات باكستانية شرق أفغانستان

كابول (وكالات)



أفادت السلطات الأفغانية، أمس، بمقتل امرأة وطفلها في غارات باكستانية استهدفت مناطق شرقي البلاد أمس، ليرتفع بذلك عدد الضحايا المدنيين الأفغان خلال أسبوع من المواجهات المتصاعدة مع باكستان إلى 18 قتيلاً.

وقال الناطق باسم سلطات في ولاية خوست: «إن الغارات الباكستانية أصابت منازل مما أدى إلى مقتل امرأة وطفلها، في حين أفادت سلطات الولاية بسقوط طفلين في قصف مدفعي باكستاني استهدف منازل مدنية في منطقة سبيرا».

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أمس، إن بكين مستعدة لمواصلة دورها في خفض التوتر بين أفغانستان وباكستان.

وأكد لين جيان أن الأولوية الحالية تتمثل في منع توسع دائرة الصراع، داعياً كابل وإسلام آباد إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وكشف عن إيفاد مبعوث إلى البلدين للتوسّط في إنهاء النزاع.