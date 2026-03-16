العواصف تلغي آلاف الرحلات الجوية في أميركا

أدت ىسلسلة من ​العواصف العاتية إلى تأخير أو إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، وهو ما أثر على الحركة الجوية في عدد من المطارات الرئيسية على طول الساحل الشرقي وبعض المناطق الأخرى.

وبسبب خطر الرياح العاتية ⁠والعواصف الرعدية الشديدة، أمرت إدارة الطيران الاتحادية بتأخير الرحلات ​في المطارات الثلاثة بمنطقة مدينة نيويورك وهي ​مطار ‌لاجوارديا وجون كنيدي في نيويورك ومطار ⁠نيوارك ​في نيوجيرزي، وكذلك في مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن، ومطاري شارلوت وأتلانتا ومطار بوش في هيوستن.

وقال شون دافي وزير النقل إن الطقس ‌يؤثر على الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد. ‌كما تسببت عاصفة شتوية كبيرة في تعطيل الرحلات الجوية في ولايات الغرب الأوسط والبحيرات العظمى.

كانت إدارة ​الطيران الاتحادية قد فرضت، في وقت سابق، حظرا على الإقلاع من مطارات ريجان الوطني وشيكاجو أوهير وشارلوت ثم رفعت الحظر لاحقا.

وقال موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، إن أكثر من 6500 رحلة ‌جوية في الولايات المتحدة ​تأخرت عن موعدها كما تم إلغاء أكثر من 3500 رحلة حتى الساعة 1:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1730 بتوقيت جرينتش).

وأضاف الموقع أن ​حوالي ثلث ‌رحلات ⁠شركات "أمريكان ‌إير لاينز" و"ساوث ويست إير لاينز" ‌و"دلتا إير لاينز" تأخرت أو ألغيت ، بينما بلغت نسبة التأخير أو الإلغاء ⁠لدى "يونايتد إير لاينز" 25 بالمئة.

وتم إلغاء ​أو تأخير حوالي 40 بالمئة من الرحلات الجوية في أتلانتا، وثلث الرحلات في مطار شيكاجو أوهير، و50 بالمئة في مطار لاجوارديا.