الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بريطانيا وكندا تؤكدان أهمية استعادة حرية الملاحة في «هرمز»

بريطانيا وكندا تؤكدان أهمية استعادة حرية الملاحة في «هرمز»
17 مارس 2026 03:27

لندن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ونظيره الكندي، مارك كارني، أمس، أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، أن ذلك جاء خلال اجتماع بين الجانبين في لندن، إذ ناقشا مجموعة من القضايا من بينها الوضع في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار، وحماية خطوط الملاحة الدولية.
وأضاف البيان أن الجانبان جددا التأكيد على ضرورة مواصلة جميع الشركاء الضغط على روسيا وميزانيتها الحربية من أجل دعم أوكرانيا.
كما اتفقا على تعزيز الشراكة البريطانية - الكندية، لا سيما في مجالي التجارة والدفاع.
وفي السياق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ⁠كايا ‌كالاس، ​إن «وزراء ⁠خارجية الاتحاد الأوروبي أبدوا رغبة واضحة ⁠في تعزيز المهمة البحرية في الشرق الأوسط، ​لكنهم لا يرغبون في الوقت الراهن ⁠في توسيع نطاقها ليشمل ​مضيق ​هرمز».
وأضافت كالاس للصحافيين، عقب اجتماعها مع ​وزراء خارجية ⁠الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «كانت ​هناك ⁠رغبة ‌واضحة في تعزيز هذه العملية خلال مناقشاتنا، ‌ولكن في الوقت الراهن، لا توجد رغبة ​في تغيير نطاق العملية أسبيدس».

الإمارات تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: إيران تغامر باستقرار أكثر مناطق العالم نفوذاً وتأثيراً
