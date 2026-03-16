سقوط شظايا صواريخ في باحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، سقوط شظايا صواريخ هجومية واعتراضية على أماكن مقدسة في القدس، بينها باحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بعد إطلاق صواريخ من إيران.

ولم تُبلّغ الشرطة عن أضرار في الأماكن المقدسة. لكن في حيّ رأس العمود في القدس الشرقية المحتلة، شاهد صحافيون مبنى سكنياً أصابته شظايا.

وكان مقذوف أسطواني يبلغ قطره نحو متر وطوله عدة أمتار بارزاً من سقف القرميد للمبنى المؤلف من ثلاثة طوابق.

وقالت الشرطة، في بيان: «خلال الدفعة الأخيرة من الصواريخ التي أُطلقت من إيران باتجاه القدس، جرت عدة عمليات اعتراض فوق المدينة».

وأضافت: «في أعقاب ذلك، عثرت قوات الشرطة على شظايا صواريخ هجومية وحطام صواريخ اعتراضية، بعضها كبير الحجم، في عدة مواقع داخل البلدة القديمة». وأوضحت الشرطة أن «مواقع أخرى سقطت فيها شظايا صواريخ هجومية أو اعتراضية رُصدت في وسط القدس وشرقها».