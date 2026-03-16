لبنان: استهداف «يونيفيل» انتهاك للقانون الدولي

بيروت (الاتحاد)



أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

وقالت الوزارة في بيان: «إن (يونيفيل) وبموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 لها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها». وأعربت عن تضامنها الكامل مع (يونيفيل) وتقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من مارس بشأن حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ «حزب الله» واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مشددة على عدم السماح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمة لأجندات مشبوهة. وأكدت عزم لبنان على فرض السيادة على كامل أراضيه وحصر السلاح بيد مؤسساته الشرعية حماية للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه.

وأعلنت «يونيفيل» الأحد تعرض قوات حفظ السلام التابعة لها لإطلاق نار «يرجح أنه من قبل مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة».