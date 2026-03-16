«الصحفيين الخليجيين» يدعو إلى التصدي لتزييف الحقائق

أبوظبي (الاتحاد)



أصدر اتحاد الصحفيين الخليجيين بياناً جدّد فيه إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذراً من تداعيات هذا التصعيد العسكري الذي يعرّض المنطقة والعالم لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، في ظل الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأكد الاتحاد أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وإخلالاً بمبادئ حسن الجوار، فضلاً عن كونه مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأشار البيان إلى أن استهداف المنشآت المدنية والمرافق الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية يشكل عملاً عدوانياً مداناً.

كما طالب الاتحاد الهيئات والمؤسسات والاتحادات العربية والدولية بإعلان التضامن مع دول الخليج العربية في مواجهة ما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها الاقتصادية والمدنية.

وفي ختام بيانه، دعا اتحاد الصحفيين الخليجيين وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية الخليجية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها المهنية والوطنية، عبر دعم المواقف الخليجية، والتصدي لمحاولات التضليل الإعلامي وتزييف الحقائق وبث الانقسامات، مؤكداً أن أمن الخليج واستقراره يمثلان ركناً أساسياً من أركان الأمن العربي والإقليمي والدولي.