إدانات عربية لاعتداء إيراني سافر أسفر عن مقتل شخص في الإمارات

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاستهداف الإيراني الذي أدى لسقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بالدولة، وأسفر عن مقتل شخص، وعدّته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن وزارة الخارجية، في بيان أمس، إن استمرار إيران في فتح جبهات جديدة، وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة، ودعتها إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وإلى تغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. بدورها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المستمرة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسائر دول الخليج العربية.

وجددت وزارة الخارجية في دولة الكويت في بيان، رفض الكويت لكافة الأعمال التي تستهدف أمن الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدة ضرورة وقف السياسات التي من شأنها توسيع دائرة التصعيد، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أدان الأردن بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي أدّى إلى سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، وأسفر عن مقتل أحد المدنيين. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.