البحرين تدين استمرار الهجمات الإيرانية على المنشآت والممتلكات المدنية في الإمارات

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية العدائية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية بالعاصمة أبوظبي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار.





وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية الآثمة وغير المبررة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، واحتراماً للقوانين والأعراف الدولية، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.