الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على الإمارات وسائر دول المجلس

17 مارس 2026 09:53

أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استمرار الهجمات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون، التي تسببت أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي.

وأكد معاليه أن استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يعكس نهجاً عدائياً تجاه دول المجلس، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وجميع القوانين والأعراف الدولية.

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تُطلق الحملة الوطنية «حصّنتك باسم الله يا وطن»
متحف زايد الوطني يُدرَج ضمن قائمة مجلة «تايم» لأعظم الأماكن في العالم لعام 2026

وأعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

المصدر: وام
مجلس التعاون
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
16 مارس 2026
الخماسي الخاسر يترقب معجزات «الأبطال».. فهل من سبيل؟!
الرياضة
الخماسي الخاسر يترقب معجزات «الأبطال».. فهل من سبيل؟!
اليوم 11:44
ارتفاع اسعار الدولار
اقتصاد
ارتفاع اسعار الدولار
اليوم 11:40
علم الإمارات
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تُطلق الحملة الوطنية «حصّنتك باسم الله يا وطن»
اليوم 11:35
هوكس يزيح ماجيك في الطريق نحو الانتصار العاشر توالياً
الرياضة
هوكس يزيح ماجيك في الطريق نحو الانتصار العاشر توالياً
اليوم 11:29
