أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على الإمارات وسائر دول المجلس

أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استمرار الهجمات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون، التي تسببت أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي.





وأكد معاليه أن استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يعكس نهجاً عدائياً تجاه دول المجلس، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.