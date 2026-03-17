"الصحة الكويتية" تعلن اصابة اثنين من منتسبي الطوارئ الطبية جراء سقوط شظايا على أحد مراكز الإسعاف

17 مارس 2026 14:06

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تعرض اثنين من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء وجودهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله إن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث بشكل فوري حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم والرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهما مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة ووضعهما الصحي مطمئن.

 

وأكد أن وزارة الصحة تتابع الحادث وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة في إطار منظومة وطنية متكاملة بما يضمن سلامة الكوادر الصحية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية دون أي تأثير على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة.

المصدر: وام
وزارة الصحة الكويتية
الكويت
