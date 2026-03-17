الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ ومسيّرات

السفارة الأميركية في بغداد - أرشيفية
17 مارس 2026 21:44

أفادت مصادر أمنية باستئناف هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مبنى السفارة الأميركية ومنشأة دبلوماسية في العراق، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة هجمات وقعت في وقت سابق من اليوم.
وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من محيط المبنى من جهة نهر دجلة.
وذكرت المصادر أن ‌صواريخ وطائرة مسيّرة ‌متفجرة استهدفت مبنى السفارة في المنطقة الخضراء ببغداد، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجار قرب المجمع.
وأضافت أن ثلاث طائرات مسيّرة متفجرة على الأقل استهدفت منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي (سي-رام).
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: وكالات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك هولندا بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها
حسن عبدالله إسميك يساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
"الإمارات للدواء": المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي
729 مليون درهم أرباح بنك الشارقة الصافية في 2025
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
