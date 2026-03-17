استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ ومسيّرات

أفادت مصادر أمنية باستئناف هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مبنى السفارة الأميركية ومنشأة دبلوماسية في العراق، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة هجمات وقعت في وقت سابق من اليوم.

وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من محيط المبنى من جهة نهر دجلة.

وذكرت المصادر أن ‌صواريخ وطائرة مسيّرة ‌متفجرة استهدفت مبنى السفارة في المنطقة الخضراء ببغداد، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجار قرب المجمع.

وأضافت أن ثلاث طائرات مسيّرة متفجرة على الأقل استهدفت منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي (سي-رام).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.