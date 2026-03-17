مئات القتلى بضربة باكستانية على كابول

كابول (وكالات)



أسفرت غارة جوية باكستانية ليل الاثنين على العاصمة الأفغانية كابول عن 400 قتيل و200 جريح على الأقلّ، بحسب السلطات المحلية، في هجوم هو الأكثر عنفاً في النزاع الدائر بين البلدين الجارين منذ أشهر.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية، شرافت زمان، في مؤتمر صحافي من الموقع المستهدف إن «الحصيلة ليست نهائية إذ تتواصل عمليات البحث، لكن لدينا نحو 400 قتيل وأكثر من 200 جريح»، مندّداً بضربة «مخالفة لاتفاقية جنيف وكلّ القوانين الدولية».

وخلال الإحاطة الإعلامية، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قاني، عن سقوط «408 قتلى و265 جريحاً».

وأفادت منظمة «إيمرجنسي» الإيطالية غير الحكومية الاثنين بعيد الغارة عن نقل ثلاث جثث إلى المستشفى الذي تديره في كابول ومعالجة 27 مصاباً، متوقّعة أن تكون الحصيلة كبيرة جداً.

ومن جنيف، دعا الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إلى التحقيق في الواقعة «بسرعة واستقلالية وشفافية»، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها تماشياً مع المعايير الدولية.

من جانبها، اعتبر وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، أن اتهامات كابول «لا أساس لها».

وكتب تارار في منشور على اكس أن باكستان نفّذت 6 ضربات «دقيقة ومتعمّدة واحترافية» مساء الاثنين في كابول وولاية ننكرهار الحدودية الشرقية في سياق «الحرب المتواصلة على الإرهاب».