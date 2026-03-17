«الكرملين»: كييف تواصل المواجهة بدلاً من تسوية الأزمة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، للصحفيين، أمس، معلقاً على محاولات القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مناطق روسية بطائرات مسيّرة، أن كييف تواصل «المواجهة العبثية» بدلاً من اتخاذ قرار وفتح الطريق أمام عملية السلام.

وقال بيسكوف إنه «لم يتم الاتفاق بعد على مكان وزمان جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكن من الممكن عقدها في المستقبل القريب»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين اطلع على تقارير إعلامية تتحدث عن مزاعم فقدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اهتمامه بعملية السلام في أوكرانيا، إلا أن تصريحات الرئيس الأميركي تشير إلى خلاف ذلك.

ومنذ بداية عام 2026، عقدت وفود روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة، 3 جولات من المفاوضات، وكانت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير الماضي. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة.

في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء محادثات محتملة مع روسيا. وأوضح كوستا في مقابلة مع شبكة غرف الأخبار الأوروبية، أنه في الوقت الراهن ينبغي للاتحاد الأوروبي عدم التدخل في جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإحلال السلام في أوكرانيا، مضيفاً أنه إذا توقفت هذه المحادثات أو فشلت فعلينا أن نكون مستعدين لمواصلة الجهود ومحاولة تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وصل إلى لندن، أمس، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى إبقاء الاهتمام الدولي منصباً على الأزمة الروسية الأوكرانية.



هجوم جوي

ميدانياً، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 154 من أصل 178 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 206 طائرات مسيّرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.