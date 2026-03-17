3 قتلى وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي غزة

غزة (وكالات)



قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصيب 12 آخرون، أمس، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مركبة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن مصادر محلية قولها إن «طائرات الاحتلال قصفت جِيباً من نوع «توسان» أبيض اللون في مواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية».

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي أمس، إن استمرار عدم السماح بدخول الزيوت وقطع الغيار يُعد أخطر أشكال الضغط على المنظومة الصحية المستنزفة في قطاع غزة.

وأضافت أن الاحتياج الشهري من الزيوت يصل إلى 2500 لتر، لضمان توفير عمل المولدات، وبالتالي استمرار تقديم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن ما تبقّى من مولدات كهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية تعمل منذ أكثر من عامين، وهي مولدات متهالكة وتتعرض لأعطال متكررة.