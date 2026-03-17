الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

3 قتلى وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي غزة

تصاعد أعمدة الدخان إثر قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة (أرشيفية)
18 مارس 2026 03:46

غزة (وكالات) 

قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصيب 12 آخرون، أمس، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مركبة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن مصادر محلية قولها إن «طائرات الاحتلال قصفت جِيباً من نوع «توسان» أبيض اللون في مواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح». 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية». 
وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي أمس، إن استمرار عدم السماح بدخول الزيوت وقطع الغيار يُعد أخطر أشكال الضغط على المنظومة الصحية المستنزفة في قطاع غزة. 
وأضافت أن الاحتياج الشهري من الزيوت يصل إلى 2500 لتر، لضمان توفير عمل المولدات، وبالتالي استمرار تقديم الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن ما تبقّى من مولدات كهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية تعمل منذ أكثر من عامين، وهي مولدات متهالكة وتتعرض لأعطال متكررة.

إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
نزوح 36 ألف فلسطيني خلال عام في الضفة الغربية
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
جانب من شحنة الأدوية العاجلة إلى قطاع غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
اليوم 03:47
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
اليوم 03:47
آثار الدمار جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران ستنتهي قريباً جداً
اليوم 03:47
