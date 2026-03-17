نزوح 36 ألف فلسطيني خلال عام في الضفة الغربية

جنيف (وكالات)



حضّت الأمم المتحدة، أمس، إسرائيل على وضع حدٍّ فوريٍّ لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ما يفاقم المخاوف من «التطهير العرقي» مع نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد.

وحذّر تقرير جديد، صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويتطرق إلى فترة 12 شهراً حتى 31 أكتوبر 2025، من أن تسريع إسرائيل للتوسع الاستيطاني غير القانوني، وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، يتسبّب بنزوح على «نطاق غير مسبوق».

وجاء في التقرير أن «نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة على فترة 12 شهراً، يمثّل تهجيراً قسرياً للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق، ويبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي».

وأشار التقرير إلى تقدّم أو موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 36973 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، وحوالى 27200 في باقي أنحاء الضفة الغربية.

كما «تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال فترة التقرير، وهو رقم غير مسبوق، يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 300»، بحسب التقرير.

وإضافة إلى حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، يقطن أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية تُعَد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وارتفع منسوب العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بشكل كبير منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي أشعل حرب غزة.

وازدادت الهجمات التي نفّذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب إيران، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة، وقتل ستة فلسطينيين منذ مطلع مارس.

وبحسب حصيلة تستند إلى بيانات وزارة الصحة، قتل جنود إسرائيليون أو مستوطنون 1045 فلسطينياً على الأقل، بينهم عشرات المدنيين، في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة.

وتفيد بيانات إسرائيلية رسمية أن 45 إسرائيلياً، بينهم جنود ومدنيّون، قتلوا في هجمات نفّذها فلسطينيون أو أثناء عمليات عسكرية إسرائيلية.

ووثّق تقرير أمس 1732 حادثة عنف من قِبل المستوطنين، أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات خلال السنة التي ركّز عليها، مقارنة بـ 1400 حادثة خلال الأشهر الـ12 السابقة.

وقال: إن «عنف المستوطنين استمر بطريقة منسّقة استراتيجية وبشكل كبير من دون أي اعتراض، مع أداء السلطات الإسرائيلية الدور المركزي في توجيه هذا السلوك أو المشاركة فيه أو تمكينه». ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، إلى «إجلاء جميع المستوطنين وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية».

وشدّد أن على إسرائيل أيضاً «تمكين عودة الفلسطينيين المهجرين، ووقف جميع ممارسات مصادرة الأراضي والإخلاء القسري وهدم المنازل».

وأشار التقرير إلى أن المُضي قُدماً في خطط التوسع الاستيطاني يفاقم مخاطر النزوح بالنسبة إلى آلاف الفلسطينيين من التجمعات البدوية الواقعة شمال شرق القدس الشرقية.

وقال: إن «النقل غير القانوني للأشخاص المحميين يُشكّل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وقد ترقى في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية».