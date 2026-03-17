الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»

جانب من شحنة الأدوية العاجلة إلى قطاع غزة (الصور من وام)
18 مارس 2026 03:47

أبوظبي (وام) 

بتوجيهات الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تنفذها الدولة في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، بتكلفة أكثر من 2.7 مليون درهم إماراتي في استجابة إنسانية عاجلة، ودعماً للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية لـ «الاتحاد»: الإمارات قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية بكفاءة عالية

وتضم الشحنة مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية التي جرى تجهيزها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية الملحّة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمصابين.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للشعوب المتضررة.

عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
جانب من شحنة الأدوية العاجلة إلى قطاع غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
إرسال أدوية عاجلة إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
اليوم 03:47
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
اليوم 03:47
آثار الدمار جراء القصف الأميركي الإسرائيلي على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران ستنتهي قريباً جداً
اليوم 03:47
