"حكماء المسلمين" يدين المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشدِّ العبارات، المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت، معرباً عن تضامنه الكامل معها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية سيادتها، وصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لكافة أشكال التطرف والإرهاب والمخططات الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن دول الخليج العربي والدول العربية واستقرارها، وترويع الآمنين، وتقويض السلم المجتمعي.

كما أشاد المجلس بكفاءة الأجهزة المعنية في دولة الكويت، ويقظتها، ونجاحها في ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار، وتجنيد عناصر لصالح التنظيم.

وجدد المجلس تأكيده أن مواجهة الإرهاب والتطرف مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف من أجل حماية الأوطان وصون مقدرات الشعوب وترسيخ قيم الأمن والسلام والتعايش والاستقرار.