الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
ألبانيا تصنف الحرس الثوري «منظمة إرهابية»

ألبانيا تصنف الحرس الثوري «منظمة إرهابية»
18 مارس 2026 03:46

تيرانا (وكالات)

صنّفت ألبانيا، أمس، الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» وإيران «دولة راعية للإرهاب»، بموجب قرار تبناه البرلمان في اليوم الـ 18 من الحرب في الشرق الأوسط.
وجاء في نصّ القرار أن «البرلمان الألباني يعلن جمهورية إيران دولة راعية للإرهاب ودولة تلجأ إلى سبل إرهابية لبلوغ أهداف سياستها الخارجية».
وندّدت ألبانيا في قرارها بالهجمات السيبرانية التي طالت مؤسساتها، ولا سيّما هجوم في 2022 دفع تيرانا إلى قطع علاقاتها بطهران.
وفي مطلع مارس، أعلنت مجموعة إيرانية لقراصنة المعلوماتية عن شنّ هجوم استهدف خدمات الدردشة في أوساط أعضاء البرلمان.
وتصنّف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني في عداد «المنظمات الإرهابية»، وحذا الاتحاد الأوروبي حذوها في يناير في أعقاب القمع الدموي للاحتجاجات التي هزّت البلاد.

