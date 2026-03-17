بولندا: لن نرسل قوات إلى إيران

وارسو (وكالات)
قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، أمس، إن بلاده «لن ترسل قوات إلى إيران لأن الصراع لا يؤثر بشكل مباشر على أمنها»، مضيفاً أن الولايات المتحدة والقوى الأخرى تتفهم قرار وارسو.
وقال توسك قبل اجتماع للحكومة إن «حكومة بولندا لا تخطط لأي مهمة عسكرية بإيران، وهذا لا يثير أي شكوك لدى حلفائنا».
وأضاف أن «هذا يشمل القوات البرية والجوية والبحرية البولندية، التي لا تزال قيد التعزيز في ظل الصراع على الحدود في أوكرانيا».
وقال توسك إن تأمين بحر البلطيق لا يزال عنصراً أساسياً في استراتيجية بولندا.
جدير بالذكر أن بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تعد أحد أبرز الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا.