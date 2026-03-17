بولندا: لن نرسل قوات إلى إيران

وارسو (وكالات)



قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، أمس، إن بلاده «​لن ترسل قوات إلى إيران لأن الصراع لا يؤثر بشكل مباشر على أمنها»، ⁠مضيفاً أن الولايات المتحدة والقوى الأخرى تتفهم ​قرار وارسو.

وقال توسك ​قبل اجتماع للحكومة إن «حكومة بولندا لا تخطط لأي مهمة عسكرية بإيران، وهذا لا يثير أي شكوك لدى حلفائنا».

وأضاف أن ‌«هذا يشمل القوات البرية ​والجوية والبحرية البولندية، التي لا تزال قيد التعزيز في ظل الصراع على الحدود في أوكرانيا».

وقال توسك ​إن ‌تأمين ⁠بحر ‌البلطيق لا يزال ‌عنصراً أساسياً في استراتيجية بولندا.

جدير بالذكر أن بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تعد أحد أبرز الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا.