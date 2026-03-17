«سنتكوم»: لا صحة مطلقاً للمزاعم الإيرانية بإسقاط أي من مقاتلاتنا

واشنطن (الاتحاد)



نفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، نفياً قاطعاً مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه أسقط مقاتلات أميركية في المنطقة.

وذكرت «سنتكوم» على صفحتها بمنصة «إكس» أن «الحرس الثوري الإيراني يزعم أنه دمر مؤخراً عدة طائرات مقاتلة أميركية متمركزة في المنطقة مستخدماً الصواريخ والطائرات المسيرة»، مؤكدةً أن تلك الادعاءات «عارية عن الصحة».

وتابعت «لم تتعرض أي طائرات مقاتلة أميركية لأي ضربات من جانب إيران، بل على العكس تواصل الطائرات المقاتلة التابعة للبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية الأميركية إظهار قدرات قتالية لا تضاهى وسيادة جوية مطلقة خلال موجات الضربات التي تشنها ضد إيران».