الأمم المتحدة تحذر من تصاعد انتهاكات القانون الدولي في لبنان

18 مارس 2026 03:47

بيروت (الاتحاد)

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في لبنان، حيث قتل أكثر من 900 شخص، من بينهم أطفال نتيجة للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مع استهداف مناطق سكنية ومنشآت مدنية ومرافق صحية، ونزوح واسع للسكان.
وأكدت أن غارات جوية إسرائيلية دمرت مباني سكنية كاملة في مناطق حضرية مكتظة، ما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، كما تعرض نازحون يعيشون في خيام على الواجهة البحرية لبيروت للقصف، ومقتل 16 من العاملين الطبيين خلال الأيام الأخيرة.
وبينت الأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء والتحذيرات الإسرائيلية توسعت لتشمل مناطق واسعة في جنوب لبنان، بما في ذلك المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، وهو ما يرقي إلى تهجير قسري محظور بموجب القانون الدولي.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أمس، أن العدد الإجمالي لقتلى القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس حتى 17 مارس بلغ 912 وعدد الإصابات 2221 إصابة. وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال القتلى بقي عند 111 طفلاً قتيلاً فيما ارتفع عدد الأطفال الجرحى إلى 334 جريحاً.

