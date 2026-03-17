مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية لـ «الاتحاد»: الإمارات قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية بكفاءة عالية

عبدالله أبو ضيف (واشنطن، القاهرة)



أشاد المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية، والباحث في معهد أميركان إنتربرايز، مايكل روبين، بقدرات الإمارات على مواجهة تهديدات إيران، مؤكداً أن مستوى الجاهزية والتدريب في الدولة لعب دوراً مهماً في الحد من آثار الهجمات الإيرانية.

وأوضح روبين في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أي دولة لا يمكن أن تكون محصنة بالكامل ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن حجم الأضرار كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لولا مستوى الاستعداد الإماراتي.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة دفعت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني قدر أكبر من الواقعية والتنسيق، لافتاً إلى أن مجلس التعاون الخليجي بدأ يتحرك بدرجة أعلى من الوحدة في مواجهة التحديات المشتركة.

وقال المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية: «إن التطور الكبير الذي حققته الإمارات في منظومات الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية يعزز قدرتها على الحفاظ على تفوق نوعي في ميزان الردع مع إيران، خاصة في ظل تراجع القدرات الإيرانية نتيجة الضغوط العسكرية والاقتصادية، ومن الطبيعي أن تطالب الإمارات من شركائها في واشنطن بتعزيز هذا التفوق النوعي خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف: النظام الإيراني يواجه ضغوطاً متزايدة، وأي تعطيل للملاحة في مضيق هرمز سيؤثر أيضاً في قدرة إيران على استيراد الوقود اللازم لتشغيل آلياتها العسكرية، مشدداً على أن الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في حماية أمن الملاحة والطاقة العالمية، من خلال تحركات دفاعية تسهم في تقليص التهديدات التي تشكلها الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وحذر روبين من مخاطر عدم وجود خطة واضحة لتأمين مخازن الأسلحة التابعة للحرس الثوري المنتشرة في مختلف المحافظات الإيرانية في حال حدوث اضطرابات داخلية، معرباً عن قلقه من سيناريو يشبه ما حدث في ليبيا عندما انتشرت الأسلحة بعد انهيار الدولة.

وأفاد بأن إيران تواجه تحديات كبيرة قد تحد من قدرتها على خوض صراع طويل، سواء بسبب الضغوط الاقتصادية أو محدودية الموارد، موضحاً أن القيادة الإيرانية تراهن على حرب استنزاف، لكنها قد تجد صعوبة في حشد دعم شعبي واسع، خصوصاً في ظل غياب أي أهداف أميركية تتعلق بالسيطرة على الأراضي الإيرانية.