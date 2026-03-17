الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار

«التعاون الخليجي»: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار
18 مارس 2026 03:47

الرياض (الاتحاد)

أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استمرار الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون، التي تسببت أمس الأول، في دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي.
وأكد معاليه أن استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يعكس نهجاً عدائياً تجاه دول المجلس، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وجميع القوانين والأعراف الدولية.
وأعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأمس الأول، تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.
وفي السياق، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، واحتراماً للقوانين والأعراف الدولية، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

جاسم محمد البديوي
أبوظبي
الباهية
إيران
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©