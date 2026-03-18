الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأزهر يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج وعدد من الدول العربية والإسلامية

الأزهر يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج وعدد من الدول العربية والإسلامية
18 مارس 2026 10:10

أدان الأزهر الشريف بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على جيرانها من دول الخليج العربي؛ ممثلة في دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وعدد من الدول العربية ودول الجوار ممثلة في الأردن، والعراق، وتركيا، وأذربيجان.

 

وطالب الأزهر، في بيان أصدره اليوم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بحسبانها دولة وجارة مسلمة، باتخاذ قرار فوري يمليه الإسلام وتفرضه شريعته، بوقف الاعتداءات على هذه الدول العربيَّة والإسلاميَّة الشَّقيقة من دون قيدٍ أو شرطٍ، واحترام سيادتهم على أرضهم، وعدم المساس بها من قريبٍ أو بعيدٍ؛ صونا لأرواح الأبرياء.

 

وأكد أن استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة في دول لم تكن طرفا في أي نزاع، يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وخروجا صريحا على ما أوجبه الإسلام من صونِ الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان، ويُذكِّر بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، وقول سيدنا محمد ﷺ : "كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمه وماله وعِرضُه"، وكل ذلك مما يوجبُ على الجمهورية الإسلامية الإيرانيَّة وقفَ اعتداءاتها العسكريَّة على دول الخليج والجيران، ووقف أي تصعيدٍ إضافي يزيد من الصراع، كما يُوجِبُ أيضًا العمل على إنهاء هذه الأزمة؛ حقنا لدماء المدنيين، وصونا لأمنهم واستقرارهم، احتراما لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأحكام القانون الدولي، وسيادة الدول.

 

ورحب الأزهر بالمساعي الصادقة للقيادة المصرية الرشيدة من أجل وقف جميع العمليات العسكرية في كل دول المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في وقف الحرب، وتغليب صوت الحكمة والحوار، ومنع اتِّساع رُقعةِ الصراع؛ حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

 

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه وتضامنه مع أسر الشهداء والضحايا في الدول الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ أوطاننا من كل سوء، وأن يُجنِّب المنطقة ويلات الحروب والصراعات، وأن يردَّ عنها كيد الأعداء المتربصين، وأن يُديمَ على شعوبنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

المصدر: وام
الأزهر الشريف
دول الخليج
إيران
