الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور أستراليا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
18 مارس 2026 11:24

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوجه إلى أستراليا الأسبوع المقبل، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز، وذلك بعد أيام من إعلانها أن الاتفاق التجاري بين الجانبين " في مراحله الأخيرة". وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب رئيس الوزراء الأسترالي قال في بيان اليوم الأربعاء إن فون دير لاين ستصل أستراليا الاثنين المقبل. وعلى الرغم من أن مكتب ألبانيز لم يؤكد ما إذا كان سيتم توقيع اتفاقية التجارة خلال الزيارة، فإن الحكومة قالت إن المفوض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش سيصاحب فون دير لاين خلال الزيارة. وأوضح مكتب ألبانيز أنه سيلتقى برئيسة المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات
