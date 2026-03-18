باكستان وأفغانستان تعلنان هدنة خلال عيد الفطر

أعلنت باكستان وأفغانستان، اليوم الأربعاء، وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية المتصاعدة بينهما قبيل حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في بيان، إن الوقف المؤقت للهجمات على أفغانستان سيبدأ اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأربعاء، وسيستمر حتى منتصف ليل الاثنين القادم.

وأوضح أن "باكستان تقدم هذه البادرة بحسن نية"، لكنه أشار إلى أنه "في حال وقوع أي هجوم عابر للحدود، أو هجوم بطائرات مسيّرة"، سيتم استئناف العمليات على الفور.

ولم يحدد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إطاراً زمنياً لوقف القتال المؤقت من الجانب الأفغاني، غير أنه قال إن بلاده "سترد ببسالة على أي عدوان في حال حدوث تهديد".