رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن إقالة وزير الدفاع

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، اليوم الأربعاء، إقالة وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، الذي تولى قيادة القوات المسلحة خلال ولاية الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتبت رودريجيز، التي تتولى رئاسة فنزويلا منذ اعتقال مادورو في مطلع يناير الماضي، على تطبيق "تليجرام": "نشكر للجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز تفانيه، وولاءه للوطن، وكونه طوال السنوات المنصرمة الجندي الأول في الدفاع عن بلدنا. ونحن واثقون بأنه سيتحمل بالقدر نفسه من الالتزام والشرف المسؤوليات الجديدة التي ستُسند إليه".

وكان بادرينو وزيراً للدفاع في فنزويلا منذ عام 2014.

وعيّنت رودريجيز، محلّه، رئيس الحرس الرئاسي جوستافو جونزاليس لوبيز، والذي يتولى أيضاً رئاسة وحدة مكافحة التجسس.