الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن إقالة وزير الدفاع

رودريجيز تلقي خطاباً وبجانبها الجنرال بادرينو - أرشيفية
18 مارس 2026 22:35

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، اليوم الأربعاء، إقالة وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، الذي تولى قيادة القوات المسلحة خلال ولاية الرئيس نيكولاس مادورو.
وكتبت رودريجيز، التي تتولى رئاسة فنزويلا منذ اعتقال مادورو في مطلع يناير الماضي، على تطبيق "تليجرام": "نشكر للجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز تفانيه، وولاءه للوطن، وكونه طوال السنوات المنصرمة الجندي الأول في الدفاع عن بلدنا. ونحن واثقون بأنه سيتحمل بالقدر نفسه من الالتزام والشرف المسؤوليات الجديدة التي ستُسند إليه".
وكان بادرينو وزيراً للدفاع في فنزويلا منذ عام 2014.
وعيّنت رودريجيز، محلّه، رئيس الحرس الرئاسي جوستافو جونزاليس لوبيز، والذي يتولى أيضاً رئاسة وحدة مكافحة التجسس.

المصدر: آ ف ب
ديلسي رودريجيز
الرئيس الفنزويلي
وزير الدفاع
فنزويلا
رئيس فنزويلا
نيكولاس مادورو
مادورو
آخر الأخبار
حاملة طائرات أميركية
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة: يمكننا السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية
اليوم 23:09
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
اليوم 22:57
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
اليوم 22:49
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
اليوم 22:39
كييزا يعود إلى «الأزوري» بعد 20 شهراً
الرياضة
كييزا يعود إلى «الأزوري» بعد 20 شهراً
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©