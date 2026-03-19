الأخبار العالمية

تفعيل مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الشهر المقبل

نازحة فلسطينية ترسم بجوار خيمتها المطلة على مخيم للنازحين في مدينة غزة (أرشيفية)
19 مارس 2026 04:07

حسن الورفلي (القاهرة)

كشف مصدر فلسطيني عن اتفاق بين ممثلين عن الفصائل في غزة مع مجلس السلام على تفعيل مفاوضات المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار الشهر المقبل، مؤكداً أن تطورات الأحداث الراهنة تعيق حركة الوفود المشاركة في الاجتماعات التي يجري التحضير لها خلال الأيام المقبلة.
وأكد المصدر لـ«الاتحاد» أن ممثلي الفصائل في غزة تلقوا تطمينات من الوسطاء ومجلس السلام بالمضي قدماً نحو تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوسطاء قطعوا وعوداً بالضغط لإعادة فتح المعابر لإخراج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج بالخارج وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأوضح المصدر أن الوسطاء تسلموا تقريراً مفصلاً من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية يرصد كافة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه في أكتوبر 2025، وفي مقدمتها تنفيذ غارات واغتيالات ضد مئات المواطنين الفلسطينيين، وتقييد حركة شاحنات المساعدات الإنسانية، وعدم انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بعيداً عما تسمى مناطق «الخط الأصفر».
وأشار المصدر إلى أن المشاورات تجري بخصوص نشر قوة الاستقرار الدولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتابع مع بعض الدول وعودها بنشر قوات عسكرية للفصل بين الفصائل في غزة والمستوطنات الإسرائيلية، موضحاً أن مركز التنسيق الأميركي في إسرائيل سيشرف على خطة نشر القوات ومهامها المحددة.

