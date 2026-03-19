المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ «الاتحاد»: التوترات الإقليمية تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

شعبان بلال (رفح)



أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أن التصعيد العسكري في المنطقة ينعكس بشكل خطير على الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي يعاني ظروفاً معيشية وصحية بالغة التعقيد، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحاً أن فرق الإسعاف والطوارئ، تبذل جهوداً استثنائية للاستجابة للحالات الطارئة، رغم محدودية الموارد والإمكانات المتاحة.

وأوضح النمس في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، فإن الوضع الإنساني في غزة مازال كارثياً، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام أو داخل مبانٍ مدمرة، في وقت يتفاقم فيه النقص الحاد في المياه والغذاء، مما أدى إلى انتشار حالات سوء التغذية الحاد التي تطال مئات الآلاف من الأهالي، بمن في ذلك الأطفال وكبار السن، إلى جانب انتشار الأمراض المعدية.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين والطواقم الطبية والإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن من دون أي عوائق إلى جميع المحتاجين في مختلف مناطق القطاع، منوهاً بأن زيادة تدفق المساعدات الإنسانية تمثل شريان حياة حقيقياً لسكان القطاع.



استمرار القيود

وحذّر النمس من أن استمرارالقيود على دخول الإمدادات قد يقود إلى انهيار كامل في الأوضاع الإنسانية، داعياً إلى فتح المعابر بشكل كامل ومستمر لضمان وصول المساعدات والمواد الأساسية من دون تأخير، لافتاً إلى أن المنظومة الصحية في غزة شبه منهارة، إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، لا سيما في شمال القطاع، حيث لا توجد مستشفيات عاملة حالياً. وقال: إن فرق الهلال الأحمر الفلسطيني تدير حالياً 3 مستشفيات ميدانية وعدداً من النقاط الطبية، إلى جانب نقل ملايين الوحدات الدوائية خلال الفترة الأخيرة، لكن الاحتياجات ما زالت كبيرة لدعم خدمات الطوارئ وعلاج الأمراض المزمنة، خاصة مع الحاجة إلى ممرات آمنة لوصول الإمدادات، مشدداً على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من هذه الأوضاع، إذ يواجهون سوء تغذية حاداً، وفقد عدد كبير منهم ذويهم، فضلاً عن قسوة الحياة في خيام النزوح والآثار النفسية العميقة التي خلّفتها الحرب.