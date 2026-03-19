الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
إسرائيل: قصف 200 هدف غرب ووسط إيران

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الأميركي والإسرائيلي المكثف على طهران (أرشيفية)
19 مارس 2026 04:08

طهران (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه هاجم خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعشرات الطائرات أكثر من 200 هدف غرب ووسط إيران.
وقال الجيش: في بيان نشره على منصة «إكس»: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو أكثر من 200 هدف تابع للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران». وأضاف: «من بين الأهداف مواقع تستخدمها قوات النظام لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى أنظمة دفاعية وقاذفات صواريخ باليستية ومواقع إنتاج أسلحة»
وقال: إن «سلاح الجو يواصل هجماته في غرب ووسط إيران بهدف تقليص نطاق إطلاق النار على أراضي إسرائيل، وتعزيز التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية».
وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي: إن تل أبيب نفّذت ضربات ضد أكثر من 5 قطع تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب ضد طهران.
وبحر قزوين هو أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، ويمتد بين أوروبا وآسيا، ويطل على 5 دول، وهي: روسيا من الشمال، كازاخستان من الشمال الشرقي، تركمانستان من الجنوب الشرقي، إيران من الجنوب، وأذربيجان من الغرب.

التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
