قطر تعلن الملحقين العسكري والأمني في سفارة إيران أشخاصاً غير مرغوب فيهم

أعلنت دولة قطر تسليم مذكرة رسمية إلى سفارة إيران لدى الدوحة تفيد باعتبار كل من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية اليوم، مع السفير الإيراني لدى قطر، علي صالح آبادي.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن القرار يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقواعد حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن استمرار النهج العدائي سيقابل باتخاذ إجراءات إضافية لحماية السيادة والأمن والمصالح الوطنية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.