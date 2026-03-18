الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
قطر تعلن الملحقين العسكري والأمني في سفارة إيران أشخاصاً غير مرغوب فيهم

منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
19 مارس 2026 01:20

أعلنت دولة قطر تسليم مذكرة رسمية إلى سفارة إيران لدى الدوحة تفيد باعتبار كل من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية اليوم، مع السفير الإيراني لدى قطر، علي صالح آبادي.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن القرار يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقواعد حسن الجوار.
وشددت الوزارة على أن استمرار النهج العدائي سيقابل باتخاذ إجراءات إضافية لحماية السيادة والأمن والمصالح الوطنية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وزارة الخارجية القطرية
