الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عون: المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء إلى مستوى المسؤولية

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
19 مارس 2026 04:08

بيروت (الاتحاد)

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، إن المرحلة التي يمر بها لبنان حالياً تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية بعيداً عن المصالح الخاصة والحسابات الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني ترأسه في القصر الجمهوري ضم وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وقالت الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين التي تلت بيان الرئاسة، إن الرئيس عون دعا إلى «أن يكون الخطاب السياسي في لبنان خطاباً وطنياً يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة».
وأضافت أن الرئيس عون أكد الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، مشدداً على «ضرورة تأمين المزيد من مراكز الإيواء للنازحين قسراً من بلداتهم وقراهم وتوفير الحماية الأمنية لها».
واستعرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية خلال الاجتماع التقارير المتوفرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية في ضوء اتساع الهجمات الإسرائيلية من الجنوب إلى البقاع شرقاً وصولاً إلى بيروت والضاحية الجنوبية وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى وتهجير للسكان وتدمير للممتلكات.

أخبار ذات صلة
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ «الاتحاد»: التوترات الإقليمية تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
لبنان
الرئيس اللبناني
إسرائيل
جوزيف عون
بيروت
آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©