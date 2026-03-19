عون: المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء إلى مستوى المسؤولية

بيروت (الاتحاد)



قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، إن المرحلة التي يمر بها لبنان حالياً تتطلب متابعة دقيقة وارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية بعيداً عن المصالح الخاصة والحسابات الشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني ترأسه في القصر الجمهوري ضم وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين التي تلت بيان الرئاسة، إن الرئيس عون دعا إلى «أن يكون الخطاب السياسي في لبنان خطاباً وطنياً يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم ونبذ التفرقة والتحريض الطائفي والفتنة».

وأضافت أن الرئيس عون أكد الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، مشدداً على «ضرورة تأمين المزيد من مراكز الإيواء للنازحين قسراً من بلداتهم وقراهم وتوفير الحماية الأمنية لها».

واستعرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية خلال الاجتماع التقارير المتوفرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية في ضوء اتساع الهجمات الإسرائيلية من الجنوب إلى البقاع شرقاً وصولاً إلى بيروت والضاحية الجنوبية وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى وتهجير للسكان وتدمير للممتلكات.