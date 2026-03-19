البرلمان الأوروبي يمنح ضوءاً أخضر لتنفيذ الاتفاق التجاري مع أميركا

منحت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، اليوم، ضوءًا أخضر أوليًا لتنفيذ الاتفاق التجاري المبرم صيف عام 2025 بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأقرّ أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية خطة تنفيذ الاتفاق، بما يشمل التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات عدد من المنتجات الأميركية، وذلك وفقًا لبنود الاتفاق الموقّع مع واشنطن، مع تضمين حزمة من الضمانات والإجراءات الوقائية لحماية الأسواق الأوروبية.

وفي المقابل، تعهّدت الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على غالبية الصادرات الأوروبية إلى سقف لا يتجاوز 15%.