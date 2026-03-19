الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمير قطر والرئيس المصري يشددان على خفض التصعيد الإقليمي وتفعيل الدبلوماسية

19 مارس 2026 21:16


أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رفضهما لأي أعمال عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع، مشددين على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بالصالة الأميرية في مطار حمد الدولي، بحث خلاله الزعيمان آخر التطورات في ظل استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة.

وجدد الرئيس المصري خلال اللقاء التضامن الكامل لبلاده مع دولة قطر، مؤكدا دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، فيما أعرب أمير دولة قطر عن شكره العميق لموقف مصر وتضامنها الأخوي، مثمنا قوة الروابط بين البلدين.

 

المصدر: وام
