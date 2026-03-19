الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
4500 طفل في غزة بحاجة إلى علاج بالخارج

فلسطينيون يستعدون لمغادرة غزة عبر معبر رفح (رويترز)
20 مارس 2026 03:07

حسن الورفلي (غزة)

أكد المتحدث الرسمي باسم مستشفى «شهداء الأقصى»، الدكتور خليل الدقران، أن القطاع الصحي في غزة يواجه معاناة كبيرة، نتيجة التعنت الإسرائيلي في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمنظومة الصحية، لافتاً إلى أن الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج يعيشون ظروفاً صعبة للغاية.
وأوضح الدقران، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن أكثر من 20 ألف جريح ومريض فلسطيني يحتاجون إلى العلاج بشكل فوري خارج غزة، منهم 4500 طفل و5 آلاف مريض سرطان، مشيراً إلى حاجة بعض الجرحى إلى عمليات جراحية معقدة بعد إصابتهم في القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة.
وأشار إلى وفاة أكثر من 1500 جريح ومصاب نتيجة الانتظار لأكثر من عامين من دون تلقي العلاج اللازم خارج غزة، محذراً من خطورة استمرار «التلكؤ» الإسرائيلي في إخراج الجرحى والمصابين، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات مع قلة الأعداد التي تسمح إسرائيل بخروجها للعلاج خارج القطاع قبل إغلاق معبر رفح البري، حيث تسمح بخروج 20 مريضاً فقط يومياً لتلقي العلاج في الخارج، مؤكداً أن السلوك الإسرائيلي يهدد حياة مئات الجرحى والمصابين.
ودعا المتحدث باسم مستشفى «شهداء الأقصى» المجتمع الدولي والوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لإخراج الجرحى والمصابين، والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، في ظل معاناة المنظومة الصحية نتيجة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن إسرائيل سمحت بدخول كميات قليلة جداً لا تكفي المنظومة الصحية.

