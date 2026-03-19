الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج

20 مارس 2026 00:44

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليابان، اليوم، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز في دول الخليج والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز واستهداف السفن التجارية التي تمر عبره.

ودعت حكومات هذه الدول في بيان مشترك السلطات الإيرانية إلى الكف فورا عن تهديداتها لدول المنطقة بالمسيرات والصواريخ والمحاولات الأخرى لإغلاق المضيق أمام الملاحة التجارية بزراعة الألغام والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكدت أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرة من أن التدخل في الملاحة البحرية الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكلان تهديداً للسلام والأمن الدوليين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
الفيفا يرفض طلب إيران بنقل مبارياتها في كأس العالم 2026

وشدد البيان على أن الدول الموقعة تطالب بموجب القرار 2817 بوقف فوري وشامل للاعتداءات الإيرانية على البنية التحتية بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

وأكد البيان استعداد الدول الأوروبية واليابان للمساهمة في جهود مناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الدول الموقعة ترحب بالتزام عدد من الدول الأخرى على وضع خطط تحضيرية في هذا الشأن.

المصدر: وام
آخر الأخبار
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
علوم الدار
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
20 مارس 2026
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
الأخبار العالمية
إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
20 مارس 2026
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة الجوية المقبلة وتستعد بإجراءات استباقية للتأثيرات المحتملة على الدولة
20 مارس 2026
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر السعيد
20 مارس 2026
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
الرياضة
رئيس الاتحاد الإيطالي يطمأن الجماهير على حالة تونالي
20 مارس 2026
