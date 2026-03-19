الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف اعتداءاتها وفتح مضيق هرمز

أنطونيو غوتيريش
20 مارس 2026 03:07

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالوقف الفوري للحرب الدائرة في المنطقة، موجهاً رسالة حاسمة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بضرورة إنهاء هذا النزاع الذي يهدد بتصعيد خطير، ويلحق أضراراً جسيمة بالمدنيين والاقتصاد العالمي.
كما وجَّه غوتيريش دعوة صريحة لإيران لوقف هجماتها على دول الجوار التي لا تعد طرفاً في الصراع، مطالباً إياها بإعادة فتح مضيق هرمز، وحذَّر من أن استمرار إغلاقه يتسبب في أزمة عالمية كبرى تؤثر على حركة التجارة والطاقة.
جاءت تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث حذَّر من مخاطر خروج النزاع عن السيطرة وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، لا سيما على الدول الأقل نمواً.
وذكّر الأمين العام بإدانة مجلس الأمن الدولي للاعتداءات الإيرانية ومطالبته بوقفها، مشدداً على أن الوقت قد حان لتنتصر الدبلوماسية وتسود قوة القانون على لغة الحرب.
واختتم الأمين العام تصريحاته بالإشادة بالشراكة النموذجية مع الاتحاد الأوروبي في دعم التعددية الدولية، معرباً عن ثقته في دور الاتحاد المحوري لتعزيز نظام دولي يرتكز على سيادة القانون والعدالة.

آخر الأخبار
تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
20 مارس 2026
عمال نظافة في موقع مبنى سكني تعرض لغارة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: محادثات السلام بشأن أوكرانيا في «توقف مرحلي»
20 مارس 2026
سيارات إسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر
20 مارس 2026
ناقلة نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
20 مارس 2026
نازحون سودانيون في مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: حظر «إخوان السودان» يكشف دورهم في تأجيج الصراع
20 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©