الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف اعتداءاتها وفتح مضيق هرمز

نيويورك (الاتحاد)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالوقف الفوري للحرب الدائرة في المنطقة، موجهاً رسالة حاسمة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بضرورة إنهاء هذا النزاع الذي يهدد بتصعيد خطير، ويلحق أضراراً جسيمة بالمدنيين والاقتصاد العالمي.

كما وجَّه غوتيريش دعوة صريحة لإيران لوقف هجماتها على دول الجوار التي لا تعد طرفاً في الصراع، مطالباً إياها بإعادة فتح مضيق هرمز، وحذَّر من أن استمرار إغلاقه يتسبب في أزمة عالمية كبرى تؤثر على حركة التجارة والطاقة.

جاءت تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث حذَّر من مخاطر خروج النزاع عن السيطرة وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، لا سيما على الدول الأقل نمواً.

وذكّر الأمين العام بإدانة مجلس الأمن الدولي للاعتداءات الإيرانية ومطالبته بوقفها، مشدداً على أن الوقت قد حان لتنتصر الدبلوماسية وتسود قوة القانون على لغة الحرب.

واختتم الأمين العام تصريحاته بالإشادة بالشراكة النموذجية مع الاتحاد الأوروبي في دعم التعددية الدولية، معرباً عن ثقته في دور الاتحاد المحوري لتعزيز نظام دولي يرتكز على سيادة القانون والعدالة.