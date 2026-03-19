الصين تدعو إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط وحل الخلافات عبر الحوار

وزير الخارجية الصيني وانغ يي
20 مارس 2026 03:07

بكين (وكالات)

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، جميع الأطراف إلى الإيقاف الفوري للأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة حل الخلافات عبر الحوار بما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وانغ يي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وانغ يي قوله إن الصراع في المنطقة يشهد تصعيداً متزايداً مع اتساع رقعة الحرب، محذراً من تداعياته السلبية التي لا تقتصر على الأمن والاستقرار الإقليميين بل تمتد لتطال قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والملاحة الدولية بما يضر بالمصالح المشتركة للدول كافة.
وأكد أن استمرار الحرب لن يحقق مكاسب لأي طرف، مشدداً على أن إيقاف إطلاق النار وإنهاء القتال يمثلان مطلباً أساسياً تتطلع إليه شعوب المنطقة والعالم.

الصين
وزير الخارجية الصيني
وزارة الخارجية الصينية
وانغ يي
الصراع في الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط
