عدد اليوم
«البحرية الدولية» تبدأ اتصالات عاجلة لإنقاذ السفن والبحارة قرب «هرمز»

20 مارس 2026 03:07

لندن (وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، أمس، بدء اتصالات طارئة مع إيران وعدد من الدول العربية بهدف التوصل إلى إطار عمل مشترك لإنشاء ممر إنساني يتيح إخراج السفن التجارية وأطقمها العالقة قرب مضيق هرمز.
وقال دومينغيز في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في لندن إنه سيباشر فوراً مشاورات وتنسيقاً مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية بالملاحة البحرية لوضع خطة عملية تعرض على دول المنطقة لضمان تأمين خروج نحو ألفي سفينة تجارية وناقلات نفط وغاز وعلى متنها قرابة 20 ألف بحار.
وحذَّر من أن استمرار احتجاز هذه السفن في مياه الخليج وبحر العرب وخليج عُمان ينطوي على مخاطر جسيمة تمس سلامة البحارة وأمن الملاحة البحرية، إضافة إلى التهديدات البيئية المحتملة في حال تعرض ناقلات النفط لأي أضرار أو حوادث.
وأشار إلى أن مقترح مرافقة السفن الحربية للسفن التجارية لا يمثل حلاً مثالياً نظراً لعدم ضمانه الحماية الكاملة من الهجمات، إضافة إلى ما يفرضه من ضغوط نفسية على البحارة المدنيين في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
وأكد أن الخيار الأفضل يتمثل في الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية وعدم التعرض للسفن التجارية، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.

آخر الأخبار
تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
20 مارس 2026
عمال نظافة في موقع مبنى سكني تعرض لغارة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: محادثات السلام بشأن أوكرانيا في «توقف مرحلي»
20 مارس 2026
سيارات إسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر
20 مارس 2026
ناقلة نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
20 مارس 2026
نازحون سودانيون في مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: حظر «إخوان السودان» يكشف دورهم في تأجيج الصراع
20 مارس 2026
