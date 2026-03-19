«البحرية الدولية» تبدأ اتصالات عاجلة لإنقاذ السفن والبحارة قرب «هرمز»

لندن (وكالات)

أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، أمس، بدء اتصالات طارئة مع إيران وعدد من الدول العربية بهدف التوصل إلى إطار عمل مشترك لإنشاء ممر إنساني يتيح إخراج السفن التجارية وأطقمها العالقة قرب مضيق هرمز.

وقال دومينغيز في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في لندن إنه سيباشر فوراً مشاورات وتنسيقاً مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية بالملاحة البحرية لوضع خطة عملية تعرض على دول المنطقة لضمان تأمين خروج نحو ألفي سفينة تجارية وناقلات نفط وغاز وعلى متنها قرابة 20 ألف بحار.

وحذَّر من أن استمرار احتجاز هذه السفن في مياه الخليج وبحر العرب وخليج عُمان ينطوي على مخاطر جسيمة تمس سلامة البحارة وأمن الملاحة البحرية، إضافة إلى التهديدات البيئية المحتملة في حال تعرض ناقلات النفط لأي أضرار أو حوادث.

وأشار إلى أن مقترح مرافقة السفن الحربية للسفن التجارية لا يمثل حلاً مثالياً نظراً لعدم ضمانه الحماية الكاملة من الهجمات، إضافة إلى ما يفرضه من ضغوط نفسية على البحارة المدنيين في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.

وأكد أن الخيار الأفضل يتمثل في الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية وعدم التعرض للسفن التجارية، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.