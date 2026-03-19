6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة استعدادها للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان مشترك نشره زعماء الدول الستة، أمس.

وجاء في البيان: «ندين بشدة الاعتداءات الأخيرة لإيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، وعلى البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، ومحاولاتها إغلاق مضيق هرمز».

وأعرب البيان عن قلقه إزاء تصاعد الاعتداءات في المنطقة، مضيفاً: «ندعو إيران إلى وقف تهديداتها وعمليات زرع الألغام وهجمات الطائرات المسيَّرة والصواريخ، وجميع محاولات عرقلة الملاحة التجارية عبر المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817».

وشدد البيان على أن «حرية الملاحة تُعد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي»، مؤكداً أن «آثار أفعال إيران تُشعر بها في جميع أنحاء العالم».

وأضاف أن «التدخلات الخارجية من هذا النوع في النقل البحري العالمي، وتعطيل سلاسل إمداد الطاقة، يشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، داعياً إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في المنطقة، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

وأردف: «نحن مستعدون للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان سلامة الملاحة في المضيق، ونرحب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط».

ورحب البيان بقرار الوكالة الدولية للطاقة، بالسماح باستخدام احتياطيات النفط بشكل منسق، مؤكداً على اتخاذ تدابير مختلفة لضمان استقرار سوق الطاقة، بما في ذلك زيادة الإنتاج بالتعاون مع الدول المنتجة.