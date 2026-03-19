واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران

تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
20 مارس 2026 03:07

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات على 7 آلاف هدف داخل إيران منذ بدء عملية «الغضب الملحمي» التي اقتربت من أسبوعها الرابع.
وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان المشتركة الأميركي دان كاين، إن «اليوم الخميس (أمس) سيشهد تنفيذ أكبر حزمة ضربات في الحرب حتى الآن»، مؤكداً أن «القدرات الإيرانية مستمرة في «التدهور».
وأضاف أن الولايات المتحدة أغرقت أكثر من 120 قطعة بحرية إيرانية، مشيراً إلى أن أسطول إيران البحري لم يعد يشكل عاملا مؤثرا، كما تم القضاء على جميع الغواصات الإيرانية الـ 11.
واعتبر أن قدرة إيران على تصنيع صواريخ باليستية جديدة «ربما تعرضت لأقسى ضربة، وأنها انخفضت بنسبة 90% منذ بداية الصراع»، وتابع: «المسيَّرات مثل الطائرات الانتحارية، انخفضت بنسبة 90%».
وأشار إلى أن القوات الأميركية بدأت في استخدام أسلحة «الهجوم المباشر» بعدما كانت تستخدم أسلحة «المدى البعيد» في المراحل المبكرة من العملية.
وأوضح وزير الحرب الأميركي أن «هذا التحول يعد مؤشراً على التقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة في هذا الصراع».
ورفض الوزير الأميركي تحديد موعد أو طريقة انتهاء الحرب، مكتفياً بالقول إن «الولايات المتحدة ما زالت على المسار الصحيح»، مشيراً إلى أن أهداف الولايات المتحدة في الحرب لم تتغير منذ بدء الضربات في 28 فبراير الماضي.
من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال دان كاين، إن الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق.
وأضاف كاين خلال الإحاطة أن سلاح الطيران الأميركي يتوغل أكثر في الأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن العمليات الآن تتجه نحو الشرق.
ورداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن القدرات الصاروخية لإيران، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن إيران لا تزال تحتفظ بـ«قدرة محدودة» على ضرب الأصول الأميركية.
وأضاف: «لقد دخلوا هذه المواجهة وهم مجهزون بأسلحة كثيرة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة في التحرك بـ«حزم وشراسة» ضد إيران.
وعرض رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تفاصيل جديدة عن التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة في إيران، بما في ذلك الأسلحة المستخدمة.
وأكد خلال إحاطة صحافية أن الولايات المتحدة تواصل «مطاردة وتدمير المنشآت والأصول الإيرانية». 
كما أشار تحديداً إلى أنظمة تسليح استُخدمت للتصدي للطائرات المسيَّرة الإيرانية، والمساهمة في جهود السيطرة على مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، قال ⁠رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو في ⁠مؤتمر صحافي، أمس، إن إيران لم ​تعد تملك القدرة على تخصيب ⁠اليورانيوم ​أو ​صنع الصواريخ الباليستية ‌بعد مرور 20 ​يوماً ⁠على ​بدء ⁠شن الهجمات الجوية الأميركية الإسرائيلية عليها.

