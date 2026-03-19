تواصل الاعتداءات الإيرانية السافرة والإرهابية ضد دول المنطقة

عواصم (الاتحاد)

تواصلت الاعتداءات الإيرانية السافرة والإرهابية ضد دول المنطقة، مستهدفة أهدافاً مدنية وبنى تحتية للطاقة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، أمس، أن الدفاع المدني سيطر بالكامل على جميع الحرائق التي نشبت في منطقة «رأس لفان» الصناعية دون تسجيل أي إصابات مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع.

وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعة تفكيك المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا» تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.

وكانت شركة «قطر للطاقة» أعلنت تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة «رأس لفان» الصناعية لهجمات صاروخية في وقت مبكر من صباح أمس، تسببت بحرائق ومزيد من الأضرار الجسيمة بالإضافة إلى الهجوم السابق على المدينة أمس الأول، والذي أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه ميناء ينبع.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع السعودية على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي.

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع سقوط مسيرة في مصفاة «سامرف» وجاري تقييم الأضرار.

كما أعلنت وزارة الدفاع، أمس، عن اعتراض وتدمير 6 «مسيّرات» في منطقتي الرياض والشرقية.

وفي السياق، أعلنت البحرين نجاح منظومات دفاعها الجوي في اعتراض وتدمير 134 صاروخاً و238 طائرة مسيرة استهدفتها منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين «بنا» أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة مشددة على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

كما أسفرت جهود القوات المسلحة الكويتية خلال الساعات الـ 24 الماضية عن تدمير 13 طائرة مسيرة معادية من أصل 18 طائرة تم رصدها داخل المجال الجوي الكويتي، في حين استهدفت طائرتان وحدتي تشغيل تابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية ما أدى لاندلاع حرائق محدودة تمت السيطرة عليها دون تسجيل أي إصابات بشرية، وسقطت ثلاث طائرات أخرى خارج منطقة التهديد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 11 بلاغاً، ليصل إجمالي البلاغات المتعامل معها إلى 233 بلاغاً منذ بداية العدوان وفق أعلى معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب أن فرق التخلص من المتفجرات انطلقت فور تلقي البلاغات لتأمين المواقع، حيث تعاملت مع 21 بلاغاً مرتبطاً بسقوط شظايا الاعتراض الدفاعي، ليرتفع مجموع البلاغات الأمنية إلى 442 بلاغاً، مشيراً إلى تشغيل صافرات الإنذار 4 مرات خلال الساعات الماضية لتبلغ 98 مرة منذ بداية الأزمة.