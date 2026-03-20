الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"البترول الكويتية": حريق في بعض وحدات مصفاة الأحمدي نتيجة هجمات عدائية بطائرات مسيرة ولا إصابات

"البترول الكويتية": حريق في بعض وحدات مصفاة الأحمدي نتيجة هجمات عدائية بطائرات مسيرة ولا إصابات
20 مارس 2026 09:21

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، تعرض مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، فجر اليوم الجمعة، لعدد من الهجمات العدائية بواسطة طائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحدات المصفاة.

 

وقالت المؤسسة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية نتيجة هذه الهجمات.

 

وأوضحت أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع الحريق، كما تم إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.

 

المصدر: وام
الكويت
مصفاة الأحمدي
مؤسسة البترول الكويتية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©