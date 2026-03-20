«الخارجية اللبنانية» تستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات وضلوع حزب الله به

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، المخطط الإرهابي، الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدانت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكّرةً بقرار الحكومة اللبنانية في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله. وقالت الوزارة إن لبنان يعبّر عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لطالما وقفت معه في المحن والصعاب. وأشادت بيقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين.