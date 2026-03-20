الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الخارجية اللبنانية» تستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات وضلوع حزب الله به

20 مارس 2026 13:08

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، المخطط الإرهابي، الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدانت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكّرةً بقرار الحكومة اللبنانية في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله. وقالت الوزارة إن لبنان يعبّر عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لطالما وقفت معه في المحن والصعاب. وأشادت بيقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين.

أخبار ذات صلة
العروض والفعاليات تنشِّط السياحة الداخلية في الإمارات خلال عيد الفطر
حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة عيد الفطر السعيد
المصدر: وام
الخارجية اللبنانية
لبنان
الإمارات
آخر الأخبار
ريم الهاشمي في زيارة عمل إلى نيودلهي وتبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية
علوم الدار
ريم الهاشمي في زيارة عمل إلى نيودلهي وتبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية
اليوم 13:00
العروض والفعاليات تنشِّط السياحة الداخلية في الإمارات خلال عيد الفطر
علوم الدار
العروض والفعاليات تنشِّط السياحة الداخلية في الإمارات خلال عيد الفطر
اليوم 12:54
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم في رمضان
علوم الدار
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم في رمضان
اليوم 12:29
حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام
اليوم 12:15
