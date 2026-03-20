البحرين تعلن اعتراض وتدمير 141 صاروخاً و242 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تمكنت من اعتراض وتدمير 141 صاروخاً و242 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.